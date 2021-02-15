Районный суд в Петербурге прекратил два дела об акции 31 января по причине неверных адресов

Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга прекратил два дела о нарушении общественного порядка в ходе акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Причиной стали перепутанные полицией адреса задержанных.

Юридическая служба «Апология протеста» сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на своего адвоката Луизу Магомедову, что дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) в отношении Полины Калининой и Александра Сырского прекращены. Привлекаемые продемонстрировали суду видеоролик со своим участием, снятый в Подъездном переулке, хотя в протоколах местом задержания была указана Гороховая улица. Суд решил, что исследованные им доказательства виновности не могут быть признаны достоверными.

Дела прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что совет фракций Заксобрания Петербурга отказался выносить на депутатские слушания вопрос об изменении законодательства о митингах.