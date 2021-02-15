Правительство Республики Алтай опровергло конфликт с шаманом на празднике Чага Байрам

Власти Республики Алтай опровергли информацию о конфликте, который якобы возник между главой региона Олегом Хорохординым и шаманом Акай Кине на празднике Чага Байрам (обряде в честь Нового года по алтайскому календарю).

Ране на своей странице в Facebook шаман опубликовал информацию, подготовленную духовным центром тюрков «Кин Алтай» о том, что глава республики якобы решил запретить Акаю Кине проводить обряд. «Акай Кине, являющийся зайсаном (главой) одного из древнейших алтайских родов расценил это как оскорбление»,— говорится в сообщении.

«Группа последователей человека, которого цитируют сейчас в сети Интернет, провела свое мероприятие, после чего началась традиционная запланированная обрядовая часть праздника»,— рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

Новый год по алтайскому календарю празднуется в Республике Алтай 14 февраля. Чага Байрам начинается ранним утром с поклонения солнцу и Алтаю.

Юлия Сасевич