В краснодарской компании «Строительные технологии» сменился учредитель

ООО «Строительные технологии», реализующее на Кубани технику для строительства дорог, сменило собственника, 100% доли компании принадлежит Павлу Пантелееву, данные об этом опубликованы на ресурсе «СПАРК-Интерфакс». Ранее собственником общества выступал Олег Ефимов.

По данным сайта компании, предприятие реализует технику для всех видов работ дорожного строительства - уплотнители, фрезы, рециклеры, катки, укладчики, а также мобильные асфальтобетонные заводы и горнопроходческие комбайны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Строительных технологий» в 2019 году составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль – 7,5 млн руб. Активы достигали 87 млн руб.

Андрей Ульченко