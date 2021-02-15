Суд ограничил главу Томска Ивана Кляйна в сроках ознакомления с материалами уголовного дела

Мэра Томска Ивана Кляйна обязали до 18 февраля ознакомиться с материалами уголовного дела. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала его адвокат Марина Вихлянцева, отметив, что следствие просило суд ограничить 16 февраля срок ознакомления с делом. Защита полагает, что оставшегося времени недостаточно, чтобы прочитать материалы дела. Градоначальнику, которому показана срочная операция, предстоит изучить еще 6 томов (в деле 18), также ознакомиться с вещественными доказательствами, которые уместились в двух коробках.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в начале февраля адвокаты Ивана Кляйна обратились к руководству СКР и Генпрокуратуры РФ с просьбой приостановить производство по уголовному делу из-за состояния его здоровья. По словам защитников, еще 4 февраля градоначальника, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, перевели из СИЗО в больницу, однако хирургическая операция, которая ему рекомендована, не раз откладывалась.

Ивана Кляйна, который руководит Томском больше семи лет, задержали в середине ноября 2020 года прошлого года сотрудники ФСБ и СКР.

В отношении мэра завели три уголовных дела, которые в последующем были объединены в одно производство.

На время следствия чиновника отстранили от должности. Ивану Кляйну вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ): по данным СКР, он покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой является. Мэру инкриминируется и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Чиновник якобы помешал предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво».

Кроме того, по версии следователей, глава Томска помог дочери получить участок городской земли площадью 850 кв. м в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Иван Кляйн все обвинения отрицает. 1 февраля правоохранители объявили мэру Томска Ивану Кляйну о завершении следственных действий и представили собранные материалы ему на ознакомление.

Подробнее о третьем деле в отношении чиновника — в материале “Ъ-Сибирь” «Градоначальник перебрал "Томского пива"».

Илья Николаев