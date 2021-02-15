Санкт-Петербург удержал второе место по уровню жизни среди регионов

Москва и Санкт-Петербург сохранили первое и второе места соответственно в ежегодном рейтинге регионов по качеству жизни. Как отмечают эксперты, в ближайшие годы лидеры рейтинга, скорее всего, также не изменятся.

«РИА Новости» опубликовали свой ежегодный рейтинг качества жизни российских регионов, который учитывает условия жизни и ситуацию в социальной сфере по 70 показателям. Первые три места удержали многолетние лидеры рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. 4 и 5 места также смогли удержать прошлогодние участники — Татарстан и Белгородская область. Замывают рейтинг Карачаево-Черкесия, Забайкальский край и республика Тыва.

Данный рейтинг выходит уже девятый раз.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, в этом году Петербург вместе с Москвой также вошел в число регионов-лидеров привлекательности для гостиничного бизнеса.