В Республике Хакасия возбудили уголовное дело после разрушения 14 надгробий

В Хакасии неизвестные разрушили 14 надгробий на кладбище в Ширинском районе. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания либо их порча или уничтожение), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчина установил надмогильные сооружения по периметру своего земельного участка.

Ведомство проводило проверку по информации СМИ, после чего отправило материалы в орган дознания.



Как уточняется, правонарушение было совершено с декабря 2020 по февраль 2021 год.

Главе Ширинского сельсовета внесено «представление с требованием устранения нарушений при содержании территории общественного кладбища».

Екатерина Лукашевич