Слушания по делу бывшего мэра Канска пройдут в городском доме культуры

Судебный процесс над бывшим мэром Канска Надеждой Качан, которая обвиняется в халатности (ст. 293 УК РФ), пройдет в городском доме культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда, пояснив, что решение связано с большим количеством участников разбирательства. Первое судебное заседание состоится 3 марта.

В декабре 2020 года Следственный комитет РФ завершил расследование дела экс-мэра Канска. По версии следствия, чиновница не принимала мер к ликвидации многочисленных свалок с отходами лесопилок, а когда вспыхнувший на них пожар перекинулся на частный жилой сектор, несвоевременно ввела в городе режим ЧС.

Огонь уничтожил более полусотни домов, два человека погибли.

1 февраля в ходе предварительных слушаний суд прекратил производство по одному из эпизодов дела. Основанием для этого стало истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подробнее о деле бывшего мэра Канска — в материале “Ъ-Сибирь” «Из свалки возгорелось дело».

Илья Николаев