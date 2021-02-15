ГК «Ростов-Дон» обыграл «Ференцварош» на своем поле

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 13 февраля выиграл у венгерского «Ференцвароша» в матче 14-го тура группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 со счетом 26:24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет открыла венгерская команда, однако позже ростовчанки вышли вперед. К 18-й минуте «Ференцварош» начал лидировать в счете в три мяча — 6:9. Далее соперники шли мяч, в мяч и на перерыв ушли со счетом 12:12.

Во второй половине встречи игра шла активнее. При этом «Ростов-Дону» удавалось удерживать преимущество в 2-3 мяча. Игра закончилась со счетом 26:24 в пользу ростовчанок.

Наталья Шинкарева