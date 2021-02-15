АО «Экономбанк» запустил специальное предложение для бизнеса

АО «Экономбанк» дарит всем новым клиентам-юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, открывшим расчётный счёт, 3 месяца бесплатного ведения и 3 месяца бесплатных переводов в пользу клиентов-юридических лиц других банков при использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк».



Эта акция, наряду с несколькими другими, приурочена к тридцатилетию кредитной организации.

«В самом конце 2020-го года — 29-го декабря — Экономбанку исполнилось 30 лет. Это солидный возраст для любого банка, и особенно регионального. Мы разменяли наш четвёртый десяток, занимая первые места среди банков региона по размеру кредитного портфеля, активам и объему вкладов*, у нас обширная сеть отделений банка в Саратове и области. В свой юбилейный год Экономбанк подготовил множество специальных продуктов и предложений для клиентов-юридических лиц, и акция бесплатного обслуживания одна из них. Для нас важно продемонстрировать бизнесу и малому предпринимательству, что Экономбанк серьёзный партнёр для предприятий нашего региона, мы разделяем главные ценности малого и среднего предпринимательства: активность и гибкость. Мы знаем, насколько важен каждый рубль, каждое человеческое усилие, чтобы механизм бизнеса продолжал работать» — рассказала временно исполняющий обязанности Председателя Правления АО «Экономбанк» Елена Алмакаева.

Главным инструментом юбилейной акции является недавно введённая в эксплуатацию новая система «Клиент-Банк» — бесплатное ведение счёта и бесплатные переводы в пользу клиентов-юридических лиц других банков предусматриваются именно через неё.

Новый «Клиент-банк» на платформе ДБО «iBank» отличается от предыдущей версии оперативным предоставлением информации, минимальным пакетом документов для установки, более удобным и понятным интерфейсом с логично выстроенной структурой. Дополнительно к традиционным запросам сервисам получения выписок по операциям и исполнения переводов доступны новые сервисы и интеграция с бухгалтерскими системами.

Получить подробную информацию о предложении Вы можете по ссылке, а также в любом отделении Экономбанка или позвонив по телефону 8 800 100-13-19 (звонок по России бесплатно).

*Согласно исследованию портала Banki.ru на основе отчётности, опубликованной ЦБ РФ.