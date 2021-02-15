Клинику Мешалкина реконструируют в Новосибирске

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина планируется реконструировать до 2026 года. Работы предполагается начать в 2021 году, сообщает пресс-центр Федерального агентства по управлению государственным имуществом. На эти цели будет выделена субсидия из федерального бюджета.

Восстановят лабораторный, главный корпуса и отделение радиотерапии медучреждения. «Руководство клиники намерено построить корпус для лечения детей, парковку на 500 автомобилей и другие объекты»,— уточняется в сообщении.

НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина – крупнейший многопрофильный высокотехнологичный медицинский и образовательный центр страны. Его медработники оказывают помощь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими, онкологическими болезнями.

Екатерина Лукашевич