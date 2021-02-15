Первый секретарь красноярского КПРФ: «Норникель» нужно вернуть в собственность государства

Депутат парламента Красноярского края, первый секретарь крайкома КПРФ Андрей Новак считает, что «Норникель» необходимо вернуть в собственность государства после масштабного разлива топлива в Норильске.

«Необходимо рассмотреть вопрос о деприватизации предприятия, которое раньше принадлежало всему народу, которое строило государство. Это позиция не только моя, но и фракции, и в целом партии. Такие крупные финансово-промышленные группы должны вернуться в лоно государства, тогда мы будем находить средства на детсады, школы, пенсии и другие социальные средства»,— считает господин Новак.

Ранее парламентарий от «Единой России» Александр Новиков предложили депутатам рассмотреть вопрос об обращении в адрес президента, председателя правления ПАО «ГМК "Норильский никель"» Владимира Потанина с просьбой, чтобы последний выплатил ущерб за разлив топлива (146 млрд руб.) из собственных средств. Вопрос внесли в повестку, однако рассмотрение отложили до следующей сессии.

Параллельно краевое минэкологии и рационального природопользования направило в Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель») требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объектам животного мира после разлива топлива в размере 494 млн руб.

В результате аварии на ТЭЦ-З НТЭК, произошедшей 29 мая 2020 года, в окружающую среду попало около 20 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб., «Норникель» — в 21,4 млрд руб.

Юлия Сасевич