Андрей Травников поручил разобраться с нехваткой препаратов в аптеках

Губернатор Новосибирской области поручил оперативно разобраться с информацией о дефиците лекарств в аптеках. Как он уточнил на оперативном совещании в понедельник, в СМИ появились сообщения о нехватке дексаметазона.

«Просьба оперативно разбираться, выяснять, что за этим кроется: объективная нехватка запасов или попытки производителей на ажиотажном спросе подзаработать»,— сказал он. При этом, глава региона отметил, что в области «победили проблему с нехваткой препаратов для лечения COVID-19», лечебные учреждения и аптечная сеть обеспечены лекарствами.

«Мы работаем над тем, чтобы понять, какая форма пользуется спросом таблеточная или ампульная. Будем принимать решение по работе с поставщиками и производителем»,— сказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства. По его словам, отмечается дефицит ампульного запаса.

Юлия Сасевич, Екатерина Лукашевич