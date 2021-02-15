Омский бизнесмен Константин Петренко арестован в Москве

Таганский райсуд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу Константина Петренко — известного омского предпринимателя, возглавлявшего ООО «СК "Трест железобетон"», сообщает агентство «Омск информ». Информация об аресте Константина Петренко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), указана в карточке дела.

По данным следствия, которое поручено УВД по Центральному административному округу Москвы, в уголовном деле идет речь о хищении в 2014 году 135 млн руб. у президента новгородской компании «Экко-рос» Андрея Севагина.

Сын Константина Петренко, Дмитрий Петренко в настоящее время является депутатом омского горсовета. Местным СМИ Петренко-младший заявил, что с отцом уже много лет не поддерживает отношения.

Илья Николаев