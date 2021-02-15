Кузбасс попал в группу самых проблемных регионов по ситуации с ВИЧ

Иркутская область и Кузбасс оказались в группе самых проблемных субъектов РФ по ситуации с ВИЧ в рейтинге, составленном экспертами проекта «Если быть точным».

Как сообщает “Ъ”, аналитики составили исследование, используя данные от Минздрава и Роспотребнадзора за 2019 год. Среди ключевых показателей, с которыми работали специалисты, — количество человек с инфекцией, процент обследованных граждан за год, число скончавшихся за год от ВИЧ и др.

Регионы разделены на пять групп. В самой проблемной группе (Е) кроме Кузбасса и Иркутской области находятся Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. «Иркутская и Кемеровская области уже шестой год подряд становятся регионами с самой высокой выраженностью проблемы — у них, в частности, высокая смертность от ВИЧ»,— уточнили эксперты. Новосибирская и Челябинская области улучшили свои позиции.

В лидерах по борьбе с инфекцией отмечаются 13 регионов, среди которых в том числе Сахалинская, Брянская области, Ингушетия, Калмыкия и Чувашия.

В конце 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года. В том числе, она предполагает обеспечение охвата населения тестами для максимального выявления инфицированных и увеличение охвата антиретровирусной терапией. Кроме того, планируется предоставлять соцподдержку как инфицированным, так и членам их семей.

Екатерина Лукашевич