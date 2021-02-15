Телекомпанию «ТВК-плюс» потребовали признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области подан иск о банкротстве ООО «Телекомпания «ТВК-плюс», зарегистрированной в Бердске. Заявление подано московским ООО «Открытие ТВ» из-за долга 4,7 млн руб. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

«Открытие ТВ» принадлежит (100%) ООО «Медиа альянс», контролируемое (80%) Национальной медиа-группой (НМА). НМА — крупнейший в России частный медиахолдинг, созданный в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ «Россия», «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз», сообщается на сайте компании.

Оксана Павлова