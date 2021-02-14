Более 30 тыс. тюменцев заболели коронавирусом

В Тюменской области за прошедшие сутки выявили 116 носителей коронавируса, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Общее число заболевших на 14 февраля составило 30 028. Из них 28 199 пациентов уже выздоровели. С начала пандемии скончались 265 пациентов.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 185 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это минимальный суточный прирост с 15 октября. Общее число заразившихся достигло 4 071 883. Умерли за последние сутки 430 человека, с начала пандемии — 80 126. Выздоровели за весь период — 3 593 101.