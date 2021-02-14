Суд оштрафовал омского бизнесмена за пикет с чучелом напротив парламента

Центральный райсуд Омска оштрафовал бизнесмена Олега Трушина на 10 тыс. руб. Его признали винновым в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), говорится в карточке дела на сайте суда.

Как ранее сообщали местные СМИ, в конце декабря прошлого года владелец табачного киоска Олег Трушанин установил макет виселицы с чучелом на газели напротив заксобрания Омской области. По его словам, макет символизировал смерть малого бизнеса. Бизнесмен полагал, чиновники незаконно «выдавливают» одиночные киоски без предоставления компенсационных мест и отдают освободившиеся площади под торгово-остановочные комплексы.

«Пытались отстоять, чтобы было либо предупреждение, либо по минималке, около 5 тысяч. Но нет, все-таки судья присудил 10 тыс. руб., так как посчитал, что я был организатором, а не участником», — рассказал Олег Трушанин (цитата по NGS55.RU). Обжаловать решение он не будет.

Ранее УФАС по Омской области в порядке о размещения нестационарных торговых объектов на территории Омска выявил признаки нарушения законодательства, так как власти отдавали предпочтение владельцу торгово-остановочных комплексов. В адрес мэрии направили предупреждение с требованием скорректировать порядок размещения таких объектов.

Артем Шпек