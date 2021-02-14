В Красноярске задержали организаторов незаконного игорного заведения

Двоих мужчин и женщину задержали в Красноярске по подозрению в организации незаконной работы игорного зала, сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии следствия, знакомые между собой жители города нашли помещение, в котором установили 39 игровых автоматов. «В ходе следствия изъяты игровые автоматы, денежные средства, полученные от преступной деятельности и документы, подтверждающие поступление денежных средств от клиентов», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В отношении двоих членов организованной группы судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Артем Шпек