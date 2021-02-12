«Наполи»—«Ювентус»: прогноз и ставки на матч Серии A 13 февраля

13 февраля «Наполи» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет дали свой прогноз на исход встречи.

В какой форме «Наполи»

«Наполи» с 37 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице Серии A. Отставание неаполитанцев от пятой строчки – три очка, от третьей – пять. В пяти последних турах чемпионата «Наполи» дважды потерял очки: уступил «Вероне» (1:3) и «Дженоа» (1:2). В оставшихся трех матчах неаполитанцы выиграли у «Удинезе» (2:1), «Фиорентины» (6:0) и «Пармы» (2:0).

Во всех турнирах «Наполи» не смог победить в трех последних матчах: ничья и два поражения.

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» с 42 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице Серии A. Отставание «бьянконери» от лидирующего «Милана» составляет 7 очков. В семи последних матчах в чемпионате команда Андреа Пирло допустила только одну осечку – проиграла «Интеру» со счетом 0:2. В остальных встречах на этом отрезке «бьянконери» победили «Удинезе» (4:1), «Милан» (3:1), «Сассуоло» (3:1), «Болонью» (2:0), «Сампдорию» (2:0) и «Рому» (2:0).

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 7 последних встреч во всех турнирах: 1 ничья и 6 побед.

«Наполи» – «Ювентус»: статистика личных встреч

В шести последних очных встречах во всех турнирах статистика на стороне «Ювентуса»: четыре победы и одна ничья в основное время. У «Наполи» всего одна победа в основное время на том же отрезке – в домашней игре 21-го тура сезона 2019/20.

Прогноз экспертов на матч «Наполи» – «Ювентус» 13 февраля

Победа «Ювентуса» с индивидуальным тоталом больше 1,5 за 2.50

«Ювентус» в отличной форме, что подтверждают результаты последних матчей. «Бьянконери» не проигрывали в семи последних матчах во всех турнирах, в шести из них команда Пирло победила, в шести – сыграла всухую. В чемпионате «Ювентус» победил в трех последних турах, во всех сохранив ворота в неприкосновенности. «Бьянконери» забивали по два гола во всех матчах на этом отрезке.

«Наполи» плохо играет с топами в этом сезоне Серии A. Неаполитанцы провели четыре встречи с командами из топ-5: «Миланом», «Интером», «Ромой» и «Лацио». «Наполи» обыграл только «Рому» и уступил в трех остальных матчах. В двух из трех проигранных встреч неаполитанцы пропустили больше одного гола. На стороне «Ювентуса» и тот факт, что «Наполи» не выигрывал в трех последних матчах во всех турнирах. На этом отрезке он уступил не только «Аталанте» в Кубке Италии (1:3), но и «Дженоа» с 12-й строчки в чемпионате (1:2). «Наполи» вряд ли сможет остановить «Ювентус» в его текущей форме.

Скорее всего, «бьянконери» одержат победу и забьют больше одного гола. Такая ставка проходила в трех из четырех последних очных встреч «Ювентуса» и «Наполи» в Серии A. Кроме того, «Наполи» проигрывал и пропускал больше одного гола в четырех из семи последних матчей во всех турнирах.

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