Студенты петербургских медвузов до сих пор не получили январские стипендии

Всероссийский студенческий союз подсчитал невыплаченные январские стипендии. По всей стране не получили выплаты почти 40 тысяч учащихся медицинских вузов.

«Известия» цитируют председателя организации Олега Цапко. По его словам, до сих пор не выплачены стипендии студентам-медикам не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и еще в 12 городах страны. Омичам и владивостокцам стипендию выплатили, но с большой задержкой, отметил господин Цапко. Всего проблемы наблюдаются у 19 федеральных университетов, все они подведомственны Минздраву.

Всероссийский студенческий союз намерен обратиться по данной ситуации в Минздрав и Минобрнауки.

“Ъ-СПб” писал в ноябре, что иногородним студентам Петербурга оплатили из бюджета дорогу домой на период дистанционного обучения.