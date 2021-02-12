Круглый стол «Площадки для бизнеса: гринфилды, промпарки, производственные здания для инвесторов»

Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» совместно с Корпорацией развития республики 18 февраля в 15:00 организует круглый стол на тему «Площадки для бизнеса: гринфилды, промпарки, производственные здания для инвесторов».

Одной из основных характеристик инвестиционной привлекательности регионов называют наличие подходящих площадок для запуска производства с развитой инфраструктурой. Бизнесу могут быть интересны как готовые земельные участки с возможностью подвести коммуникации, так и промышленные парки и производственные здания, которые можно адаптировать под нужды конкретной компании.

Ранее не раз на различных форумах говорилось, что в Удмуртии существует проблема с площадками для бизнеса и есть план по ее решению. В рамках круглого стола мы поговорим о том, в чем сейчас есть сложности при поиске площадок для размещения производства, какие есть предложения по гринфилдам, промпаркам, производственным зданиям, какие есть возможности у территорий опережающего социально-экономического развития в Сарапуле и Глазове, какие есть механизмы в части государственно-частного партнерства, какие планы по строительству промышленных и технопарков в Удмуртии.

Ожидается, что в круглом столе примут участие представители правительства Удмуртии, Корпорации развития республики, органов местного самоуправления, собственники земельных участков, промпарков и производственных зданий, представители финансовых организаций и бизнес-сообществ.

Мероприятие пройдет 18 февраля в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Центр» по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4 Б.

Трансляция с круглого стола будет вестись в группу «Коммерсантъ-Удмуртия» в Facebook, сообществах Корпорации развития Удмуртии и портала Izhlife во «ВКонтакте».

По вопросам участия в круглом столе в качестве спикера просим обращаться к руководителю отдела проектов Светлане Филатовой: +7 (905) 875-80-20.

Если вы хотите поприсутствовать на мероприятии, просим зарегистрироваться.