В Астраханской области экс-глава МО «Рабочий поселок Лиман» предстанет перед судом

В Астраханской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы МО «Рабочий поселок Лиман», обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года глава муниципального образования подписал акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка Мира в поселке Лиман, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму более 4 млн руб. При этом он якобы не проводил строительный контроль, а работы, предположительно, были выполнены не в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.

Мария Шахрай