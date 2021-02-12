«Питеравто» выиграл два аукциона на 4,6 млрд рублей на перевозку пассажиров в Новокузнецке

Администрация Новокузнецка заключит два контракта с ООО «Питеравто» (Санкт-Петербург) на перевозку жителей.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, компания участвовала в торгах на обслуживание пассажиров по маршруту №87 (улица Светлая – Абашево). Аукцион был признан несостоявшимся, потому что была подана одна заявка. Комиссией было принято решение заключить контракт с единственным участником. Цена договора составила около 3,23 млрд руб.

Кроме того, «Питеравто» получит контракт суммой около 1,36 млрд руб. Перевозчик из Санкт-Петербурга запустит транспорт по маршруту №5 (Абашево – Вокзал). Заявку на участие в аукционе также подавало ООО «Группа компаний «Профи».

Договоры с перевозчиком будут заключены сроком до декабря 2030.

Осенью 2020 года в ходе проведенной реформы в Новокузнецке подрядчик «Питеравто» получил основную часть маршрутов пассажирского транспорта. Компания вывела на линии автобусы средней, большой и особо большой вместимости. В ноябре в городе начал действовать новый порядок перевозок. Горожане сообщили, что столкнулись с острой нехваткой автобусов.

Подробнее о том, как «Питеравто» лидировало в тендерах по обслуживанию автобусных маршрутов в Новокузнецке в 2020 году, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Кузница чужих кадров».

Екатерина Лукашевич