Суд закрыл дело бывшей снохи экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева

В Омске суд прекратил уголовное преследование в отношении Нателы Полежаевой — бывшей снохи экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. Как указывается на сайте Первомайского райсуда, дело закрыто с формулировкой «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования». Данное основание прекращения дела является нереабилитирующим.

В марте 2020 года управление Следственного комитета РФ направило в суд дело Нателы Полежаевой, которая является директором ООО «Центр реабилитации «Рассвет». Бывшей родственнице губернатора предъявили обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ст.199.2 ч. 1 УК РФ). «С марта 2018-го по февраль 2019 года обвиняемая, зная о крупной задолженности по страховым взносам в фонды пенсионного и соцстрахования — более 18 млн руб., сокрыла 4,2 млн руб., производя расчеты с контрагентами через подконтрольную организацию ООО "Парк Отель "Рассвет"»,— указывается в материалах следствия. Натела Полежаева вину не признала.

Илья Николаев