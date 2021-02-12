В сельских школах Саратовской области отремонтируют 14 спортзалов

В Саратовской области планируется отремонтировать спортивные залы в 14 сельских школах в 2021 году. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

Ремонт запланирован в школах Александрово-Гайского, Аркадакского, Духовницкого, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Красноармейского, Краснопартизанского, Озинского, Петровского, Балаковского, Самойловского, Саратовского и Турковского районов.

Работы проведут по проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в летний период времени до начала учебного года. Спортзалы будут доступны не только школьникам, но и местным жителям, для этого на их базе открываются спортивные клубы, уточняют в минобразе.

Мария Шахрай