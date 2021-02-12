При пожаре на пилораме в Новосибирской области погиб директор

Пожар на частной пилораме произошел утром пятницу в поселке Кумысный Коченевского района Новосибирской области. Погиб 28-летний директор предприятия, следственные органы начали проверку, сообщили журналистам в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 12 февраля около 8 часов утра рабочий обнаружил возгорание бытовки, расположенной внутри здания пилорамы, и вызвал сотрудников МЧС, которые локализовали пожар.

«Внутри здания в бытовке находился директор пилорамы, который в ночь с 11 на 12 февраля остался охранять производство. В настоящее время следователем во взаимодействии с судебно-медицинским экспертом и специалистами МЧС произведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники пилорамы, назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении СКР.

По данным ГУ МЧС по региону, пожарные прибыли на место в 09:25 по местному времени. На тушении работали две единицы техники и шесть человек личного состава. Помещение сгорело на площади 600 кв. м.

Дарья Решетникова