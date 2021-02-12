Есть чем заняться В Ярославской области в два раза снизился официальный уровень безработицы

В Ярославской области, по сравнению с летом прошлого года более чем в два раза снизился уровень безработицы. В настоящее время на учете в центрах занятости региона состоят около 12 тыс. человек. В августе этот показатель составлял 30 тыс. человек. По данным онлайн платформ по поиску работы, сейчас в области фиксируется умеренный уровень конкуренции на рынке труда. Эксперты отмечают, что уровень безработицы снизился не потому, что вакансий стало больше, а из-за того, что люди стали устраиваться официально и на более длительный срок.

В Ярославской области уровень безработицы, по сравнению с августом прошлого года, снизился более чем в два раза. По данным департамента государственной службы занятости населения, на 1 февраля показатель безработицы в регионе составляет 1,9%. В конце августа 2020 года этот показатель составлял 4,8%.

В департаменте отметили, что на конец августа 2020 года на учете в органах службы занятости состояли более 30 тыс. граждан, сейчас – около 12 тыс. человек. Самый низкий уровень безработицы в настоящее время зафиксирован в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Ярославле: 1%, 1,5% и 1,6% соответственно.

По состоянию на 1 февраля, в банке вакансий органов службы занятости открыто около 12 тыс. предложений. Наибольшая потребность в кадрах в организациях здравоохранения и на предприятиях обрабатывающих производств.

Директор департамента Лаура Зудина отметила, что для помощи безработным служба занятости использует разные способы, в числе которых, например, организация обучения новым профессиям. Так в 2021 году более 1 тыс. безработных жителей региона смогут получить востребованные профессии. Так, с 25 января начались занятия в группах по направлениям «Управление ассортиментом и качеством товаров» и «Кладовщик» в Угличе. В Переславле-Залесском начали учиться будущие швеи.

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью платформы онлайн-рекрутмента hh.ru Мария Токарева рассказала, что в январе этого года индекс hh.ru (отношение количества опубликованных резюме к открытым вакансиям) в регионе составил 4,8.

«Это значит, что на одну вакансию в среднем претендуют пять резюме. Это умеренный показатель конкуренции»,— пояснила госпожа Токарева, уточнив, что в январе 2020 года значение индекса составляло 5,8, а значит конкуренция за рабочее место была выше.

Согласно данным hh.ru, прирост вакансий в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года составил 25%. При этом, в сравнении с декабрем 2020 года, вакансий стало меньше на 6%. Средняя предлагаемая зарплата за январь по Ярославской области составляет 38 637 руб. Средняя ожидаемая зарплата – 38 649 руб.

Лидером по количеству резюме на одну вакансию в январе этого года, по данным hh.ru, стала сфера высшего менеджмента – 10,5 резюме на вакансию. Высокая конкуренция за рабочее место у юристов – 8,4 резюме на вакансию, а также у представителей сферы искусства, развлечения и масс-медиа – 8,1 резюме на вакансию.

За последний месяц больше всего новых вакансий открылось на предприятиях по добыче сырья (+21%), в спортивных клубах и салонах красоты (+19%), а также в гостиницах ресторанах и сфере туризма (+11).

Представители крупных предприятий и небольших компаний рассказали "Ъ-Ярославль", что в последнее время кадровые вопросы решаются в плановом порядке, без ажиотажа, который был в период введения антивирусных ограничений.

На Рыбинском приборостроительном заводе "Ъ-Ярославль" рассказали, что на предприятии в данный момент проводится плановый набор сотрудников.

«Ни большого оттока, ни притока, ни сокращений. Идет плановый набор сотрудников на наиболее востребованные специальности, такие как инженеры, метрологи, IT-специалисты, нормировщики труда»,— пояснили на предприятии.

Владелица частной сыроварни Мария Коваль рассказала, что для ее предприятия характерен лишь сезонный набор сотрудников.

«В летнее время мы набираем сотрудников на сезонную работу, так как у нас своя ферма. Этим летом, не смотря на пандемию, мы сохранили весь штат сотрудников. На данный момент, кадровая ситуация на предприятии соответствует обычному зимнему периоду»,— отметила госпожа Коваль.

По словам руководителя ярославского «Клуба социологов» Евгения Голубева, уровень безработицы значительно снизился в том числе и потому, что в связи с восстановлением работы многих предприятий, люди стали устраиваться на работу официально и на длительный срок.

«Здесь нет ничего удивительного. Именно прошлым летом был пик "упаднических" настроений населения, когда после введения локдауна стало понятно, что далеко не все предприятия малого и среднего бизнеса выжили, особенно в сфере услуг. И люди, оставшиеся без работы, пошли на биржу труда. А как известно, на биржу труда идут вовсе не для того, чтобы искать и устраиваться на работу, а для того, чтобы получать пособие по безработице»,— отметил социолог.

По мнению господина Голубева, многие потенциальные работники находили работу без официального оформления и таким образом получали и пособие, и неофициальную зарплату.

«К декабрю прошлого года для большинства работников стало понятно, что работа в принципе есть и ее можно найти в течение максимум за 1,5 месяца. Люди стали устраиваться официально и на длительный срок. Ажиотаж улегся и все встало на свои места»,— пояснил Евгений Голубев.

Социолог также отметил, что настоящей социальной проблемой является не отсутствие работы как таковой, а отсутствие, в первую очередь, высокооплачиваемой работы.

О росте безработицы в регионе в период пандемии в материале “Ъ-Ярославль” — «На карантине без работы».

Дарья Сабаева