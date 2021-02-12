Томский вице-губернатор одобрил привлечение к ответственности участников незаконных акций

Вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов считает «правильной и выверенной» тактику по привлечению к административной ответственности участников несанкционированных митингов.

«Как еще объяснить людям, которые нарушают закон, как не теми мерами, которые сегодня реализуются. Те, кто нарушили закон, привлечены к административной ответственности. Думаю, в дальнейшем, все, кто участвовали, будут привлечены. А когда — до митинга, во время или после — второй вопрос»,— сказал он в пятницу журналистам.

Акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января. Во время второго мероприятия в сибирских городах задержали более 600 участников, в частности в Томске — более 30 человек.

Юлия Сасевич