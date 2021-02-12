Котельная при складе ГСМ загорелась в Красноярске

В Красноярске загорелась котельная ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». Пострадал один человек, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Как уточняется, сообщение о возгорании в котельной, пристроенной к складу ГСМ на улице Пограничников, 44, поступило около 15:29 по местному времени. Произошло частичное обрушение здания на площади 200 кв м. Пожару был присвоен второй ранг опасности. В 16:35 его локализовали.

«К реагированию на вызов привлечено 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России — 45 человек и 15 единиц техники»,— говорится в сообщении.

Пострадавшего с ожогами рук II степени передали в скорую помощь. Причины происшествия устанавливаются.

На место выехал и.о. прокурора Советского района Красноярска, отметили в региональной прокуратуре.

Екатерина Лукашевич