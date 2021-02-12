«ВПК-ойл» избежала банкротства за долги на 1,4 млрд рублей

Новосибирский арбитражный суд в пятницу утвердил мировое соглашение в деле о банкротстве ООО «ВПК-ойл», владеющего Коченевским нефтеперерабатывающим заводом в Новосибирской области.

Как уточнили “Ъ-Сибирь” в суде, мировое соглашение заключено между «ВПК-ойл» и московским АО «Холдинговая компания "Эволюция"» при сохранении кредитного соглашения со Сбербанком.

Документ предполагает рассрочку по уплате долга до 2029 года. Сама задолженность на момент подписания составляет 1,425 млрд руб.

Заявление о банкротстве «ВПК-ойл» Сбербанк направил в суд в июле 2020 года. Банк указал долг по кредитному соглашению в размере более 1,3 млрд руб., который, как следует из материалов арбитража, позже перекупала «ХК "Эволюция"». В ноябре суд признал московскую компанию процессуальным правопреемником по делу.

«ВПК-ойл» с 2006 года развивает в Новосибирской области проект Коченевского НПЗ. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% «ВПК-ойл» принадлежат «Стандарт-ойлу», которым владеют новосибирское ООО «Ойл-логистик» (55%) и московское ООО «Проспэрити» (45%) Анатолия Торсукова, который является совладельцем НПЗ «Северный Кузбасс» и Анжерской нефтегазовой компании. В 2019 году выручка «ВПК-ойл» составила 20,4 млрд руб., убыток — 566,2 млн руб. против чистой прибыли годом ранее в 161,1 млн руб.

Дарья Решетникова