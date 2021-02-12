Власти Омской области ослабили коронавирусные ограничения для кинотеатров и театров

Оперативный штаб в Омской области разрешил увеличить заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов до 70% с 15 февраля. Ранее учреждения культуры принимали до 50% посетителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

«На штабе мы проанализировали эпидемиологическую обстановку. Мы видим, что последние две недели снижается уровень заболеваемости»,— сказал губернатор Александр Бурков. При этом пресс-служба отмечает, что сложившаяся ситуация «не носит необратимый характер» и есть вероятность ее осложнения в связи с сезонным подъемом заболеваний ОРВИ.

Ранее организациям общественного питания разрешено было работать в обычном режиме с 12 февраля. Также откроются детские развлекательные центры в ТЦ. Болельщики могут посещать спортивные мероприятия с 15 февраля.

Режим повышенной готовности продолжает действовать в регионе до 1 марта. Он был введен весной 2020 года.

Екатерина Лукашевич