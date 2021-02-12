Завод «Экран-оптические системы» в 2020 году снизил выручку на 11% при прогнозе роста на треть

Новосибирское АО «Экран-оптические системы» (ЭОС) в 2020 году получило 511 млн руб. выручки, что на 11% меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

«В связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в первом квартале отчетного года произошел резкий спад продаж эопов (электронно-оптических преобразователей. — “Ъ-Сибирь”.). Однако уже с апреля ситуация начала выравниваться; во втором полугодии реализация продукции, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 36%»,— приводит пресс-служба слова генерального директора АО «ЭОС» Андрея Гугучкина.

В сентябре 2020 года он, как сообщалось, прогнозировали рост оборотов по итогам года на 31%. Ожидалось, что выручка составит 750-800 млн руб.

«Во время пандемии транспортировка комплектующих из Китая усложнилась, при том, что мы сумели оперативно адаптироваться к изменениям логистических цепочек»,— отметил Андрей Гугучкин. По его словам, в 2021 году завод намерен увеличить выпуск высокотехнологичной продукции на 20%. Кроме того, в рамках развития производственных мощностей предприятие планирует приобрести дополнительное оборудование на 21 млн руб.

АО «Экран-оптические системы» входит в «РАТМ Холдинг», выпускает электронно-оптические преобразователи и фотоэлектронные умножители. Около 95% продукции поставляется на экспорт.

Дарья Решетникова