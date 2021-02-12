Директор ИЦиГ: зарплата ученых зависит от успешности в получении грантов

Средняя зарплата ученых Института цитологии и генетики сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН, один из биологов которого в понедельник пожаловалась президенту РФ на низкий доход, в 2020 году составила 67,2 тыс. руб. в месяц, сообщил журналистам директор института Алексей Кочетов.

При этом старшие научные сотрудники, к которым относится и обратившаяся к Владимиру Путину Анастасия Проскурина, в среднем получают в ИЦиГе 86,5 тыс. руб. в месяц.

Господин Кочетов добавил, что зарплаты у научных сотрудников «самые разные» и зависят от успешности в получении грантов и выполнении договоров по научно-исследовательской работе: «Каждый грантодержатель и руководитель договора самостоятельно определяет состав трудового коллектива и размеры выплат. Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше все зависит от эффективности научного труда».

По информации директора ИЦиГ, средняя зарплата в Новосибирской области в 2020 году составляла 35 тыс. руб., а значит, для выполнения требования майского указа президента «удвоенная» зарплата научных сотрудников должна была составлять 70 тыс. руб.

«Таким образом, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, по критерию средней заработной платы научных сотрудников институт отчетные критерии выполняет»,— сообщил Алексей Кочетов. Он добавил, что это выполнение достигается в значительной мере за счет грантов, так как объема госзадания не достаточно. Из 512,6 млн руб., которые институт, по данным директора, получил в 2020 году в рамках госзадания, на зарплаты примерно 900 сотрудникам пошло 200,1 млн руб. Остальные деньги пошли на содержание инфраструктуры, в том числе вивария и центра пушных и сельскохозяйственных животных для эксперимента по доместикации лисиц.

В понедельник, 8 февраля, во время заседания Совета по науке и образованию при президенте РФ старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкие зарплаты ученых. Она сообщила, что сейчас на полной ставке с надбавкой получает всего 32 тыс. руб. Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос Владимира Путина, сообщил, что, по его информации, в Новосибирской области на 10% перевыполнено требование майского указа президента о зарплате ученым в размере 200% от средней по региону. Присутствовавший на Совете губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил, что средняя зарплата в регионе сейчас составляет 39 тыс. руб.

На следующий день после Совета при президенте прокуратура и следственное управление СКР по Новосибирской области начали проверки ситуации с зарплатами ученых в регионе.

Подробнее о ситуации с зарплатами ученых сибирских научных учреждений — в материале “Ъ-Сибирь” «Средняя температура по науке».

Дарья Решетникова