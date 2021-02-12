Более 30 тысяч человек вакцинировались против COVID-19 в Новосибирской области

В Новосибирской области более 30 тыс. жителей поставили первую прививку от коронавирусной инфекции. Двумя компонентами вакцинировались уже свыше 6 тыс. человек. За неделю число получивших вакцину увеличилось в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона.

В области действуют 65 пунктов, где медработники ставят прививки.

Всего поступило более 39 тыс. доз препарата. В ближайшее время ожидается поставка еще 20 тысяч доз.

Вакцины от коронавируса в Сибири начали ставить в декабре прошлого года. Одними из первых кампании развернули Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области. Сначала прививки получали медработники, сотрудники социальных учреждений, волонтеры и др. В начале 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать в стране массовую вакцинацию с 18 января.

В 2020 году от COVID-19 и связанных с ним причин в Сибири умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Екатерина Лукашевич