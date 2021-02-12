СКР начал проверку по сообщениям о невыплате зарплаты экс-сотрудникам «Сибмоста»

Следственные органы в Новосибирской области начали проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты бывшим сотрудникам мостостроительной компании «Сибмост», сообщила в четверг старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

«В ходе мониторинга СМИ была выявлена информация о том, что не менее десяти бывшим работникам АО «Сибмост» после увольнения в полном объеме не выплачена заработная плата за период октября 2020 года. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход и результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, поручив руководителю следственного управления доложить об установленных обстоятельствах и принятых мерах по восстановлению прав граждан.

Как сообщалось, уволенные сотрудники «Сибмоста», записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят обратить внимание на ситуацию с невыплатой заработных плат сокращенным работникам. По их данным, в период с сентября по декабрь 2020 года на предприятии были сокращены около 750 сотрудников, долг «Сибмоста» перед ними на конец декабря якобы составлял около 90 млн руб., а на счетах компании находилось около 400 млн руб. Авторы обращения считают, что руководством компании нарушается очередность выплат, предусмотренная законом о банкротстве.

АО «Сибмост» в мае 2020 года было признано банкротом, после того как суд не утвердил мировое соглашение с кредиторами, которым компания задолжала около 8 млрд руб., в том числе более 4 млрд руб. — Сбербанку. Ранее «Сибмост» был одним из ведущих мостостроительных предприятий страны.

Дарья Решетникова