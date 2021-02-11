В Кузбассе от коронавируса привились около 40 тысяч человек

Около 40 тыс. жителей Кузбасса поставили первую прививку от коронавируса, из них полностью завершили вакцинацию более 11 тыс. человек, сообщила во время онлайн-брифинга об эпидобстановке в Кемеровской области замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Также она уточнила, что в ряде медучреждений расписание прививок сформировано на две недели, а в некоторых больницах — на месяц. На утро 11 февраля записались на вакцинацию более 3,9 тыс. жителей.

По данным оперштаба Кузбасса, всего за период пандемии в регионе выявлено более 30 тыс. случаев заражения, выздоровели — 29 тыс. пациентов, скончались — 542 жителей.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа стартовала в регионах России 18 января. Основной используемой вакциной стал двухкомпонентный «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центр имени Н.Ф.Гамалеи.

В 2020 году в Сибири от COVID-19 и связанных с ним причин умерло более 20 тыс. человек. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Коронавирус прошелся по Сибири».

Даниил Тарабукин