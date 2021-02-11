Пассажиропоток аэропорта Красноярска в январе упал на 33%

Аэропорт Красноярска в январе обслужил 132,5 тыс. пассажиров, что на 33% меньше, чем в том же месяце 2020 года и на 1,5% ниже показателя декабря, сообщает пресс-служба аэропорта в четверг.

Популярными направлениями января стали Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург и Сочи. Наибольший пассажиропоток взяли на себя авиакомпании S7, NordStar, Utair, «Аэрофлот», Nordwind.

Пресс-служба отмечает, что общее количество взлетно-посадочных операций в январе приблизилось к доковидному периоду. Их было совершено 1 124 — на 2% меньше, чем в январе 2020 года. При этом учитываются и грузовые рейсы, которых в пандемию стало больше.

Дарья Решетникова