Красноярские депутаты отложили вопрос об обращении к Владимиру Потанину о компенсации ущерба

Депутаты заксобрания Красноярского края отложили до следующей сессии вопрос об обращении к главе «Норникеля» Владимиру Потанину о компенсации экологического ущерба из его собственных средств после разлива топлива в Норильске. Также парламентарии предложили включить в повестку вопрос, посвященный выпадающим доходам бюджета региона. К его обсуждению планируют привлечь представителей правительства и самой компании.

На сегодняшней сессии депутаты планировали обсудить вопрос об обращении к господину Потанину, попросив его выплатить 146 млрд руб. ущерба после аварии на ТЭЦ («дочка» «Норникеля») в Норильске, произошедшей весной 2020 года. Инициатор обращения, парламентарий — единоросс Александр Новиков полагал, что если иск будет удовлетворен за счет средств компании, то регион может потерять около 20 млрд руб. налоговых поступлений.

В результате аварии на ТЭЦ-З НТЭК в окружающую среду попало около 20 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. в то время как «Норникель» — в 21,4 млрд руб. 5 февраля этого года арбитражный суд Красноярского края 5 февраля частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК, постановив взыскать 146 млрд руб.

Подробнее о том, как устраняли последствия аварии на норильской ТЭЦ-3, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «ЧП привычного масштаба».

Юлия Сасевич