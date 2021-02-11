Прокуратура и СКР проверяют информацию об отравлении детей в Кузбассе

В Кузбассе следственные органы регионального управления следственного комитета РФ организовали проверку информации СМИ об отравлении пятерых воспитанников детского сада в селе Ильинка Новокузнецкого района, сообщает ведомство. Кроме того, областная прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Следователи установили, что в больнице находились три ребенка, которые сейчас выписаны. «В детском саду проведены все необходимые мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора»,— уточнили в управлении СКР по Кузбассу.

Ранее в соцсетях был опубликован пост о том, что в младшей группе учреждения якобы произошло массовое отравление, из-за чего детей госпитализировали.

Екатерина Лукашевич