В Оренбуржье зафиксирован минимум по числу новых зараженных COVID-19 за четыре месяца

В Оренбуржье зафиксировано 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа, что стало минимальным результатом за последние четыре месяца. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 35 725. Умерли 529 человек, в том числе пять пациентов за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Андрей Сазонов