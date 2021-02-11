Строительство детской больницы в Томске обойдется в 8 млрд рублей

Строительство многопрофильной детской больницы в Томске оценено в 8 млрд руб. На данный момент уже ведутся работы по проектно-сметной документации, сообщил в Instagram-аккаунте администрации области замгубернатора Иван Деев.

«На сегодняшний день заключен контракт с волгоградской компанией “Гипросинтез”. Коллеги уже представили первые эскизы»,— рассказал господин Деев.

По его словам, учреждение будет вмещать 550 коек. В нем будут находиться отделения по всем видам специализированной помощи, в том числе хирургия, нейрохирургия и онкохирургия.

Замгубернатора отметил, что больница разместится на территории Северного медицинского городка. Земля под строительство уже определена.

Даниил Тарабукин