Дирижаблеподобный беспилотник

Использование беспилотников приобрело массовое распространение. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно применяются во многих сферах деятельности: при наблюдении за лесами, миграцией животных и птиц, в рыбоохране, контроле за состоянием плотин и водоемов, газовых и транспортных магистралей, в разведке во время чрезвычайных ситуаций, пожарном контроле за состоянием зданий и других объектов, доставке грузов терпящим бедствие, потерявшимся людям, альпинистам, геологам и т. п. в зонах радиоактивного и химического заражения.

Есть потребность в применении БПЛА и в черте городов: из-за пробок ни техническую, ни медицинскую помощь быстро оказать невозможно. В военном деле их используют для разведки, корректировки огня и нанесения ударов, сьемки координат объектов противника, замера расстояний и площадей; они хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Вследствие разнообразия задач беспилотные летательные аппараты активно развиваются, существует большое количество разновидностей этих аппаратов, продолжается создание новых и совершенствование уже существующих.

Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в феврале 2021 года получила патент 2741825 «Энергонезависимый многоцелевой беспилотный летательный аппарат». Задачей изобретения явилось создание летательного аппарата, способного вертикально взлетать и садиться. Дополнительные способности — возможность выбора и изменения высоты над заданной точкой, маневренность и управляемость в полете, возможность длительного нахождения в воздухе и совершения длительных перелетов, использования различных видов полезной нагрузки и пополнения в полете энергоресурсов. Технический результат достигается тем, что аппарат содержит фюзеляж, состоящий из шпангоутов и стрингеров, сверху покрытый пленкой с кремниевой солнечной батареей. Сам фюзеляж имеет крыло биплан и разбит на несколько герметичных отсеков, причем часть отсеков заполнена подъемным газом. Другие отсеки сделаны прочными и подсоединены к вакуумному насосу с системой стравливания воздуха. На корпусе каждого прочного отсека имеются впускные клапаны и выпускной клапан на системе стравливания воздуха. На крыльях фюзеляжа с каждого борта между верхним и нижним крылом размещены вертикальные многолопастные ветрогенераторы, а над ними, на верхнем крыле,— воздушно-винтовые электродвигатели. Сверху фюзеляжа расположены блоки системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и блоки системы связи, внутри размещены аккумуляторная батарея и система управления. В нижней части БПЛА имеются устройства крепления сменного модуля полезной нагрузки.

Герметичные отсеки заполняются подъемным газом легче воздуха (водородом, гелием), при этом грузоподъемность должна быть пропорциональна внутреннему объему оболочки с учетом массы полезной нагрузки. Поэтому масса сменного модуля полезной нагрузки подбирается так, чтобы при заполненных герметичных отсеках устройство было вывешено в нейтральном положении. Для взлета устройства в герметичных отсеках закрываются впускные клапаны, отсеки герметизируются и запускается вакуумный насос, который через открывшийся выпускной клапан направляет откачиваемый из отсеков воздух в систему стравливания воздуха и далее в атмосферу. За счет уменьшения плотности воздуха в отсеках увеличивается подъемная сила, и аппарат начинает взлет.

Время полета БПЛА определяется актуальностью выполняемых им задач и набором средств в сменном модуле полезной нагрузки, который можно оперативно адаптировать (заменить на другие). Электропитание воздушно-винтовыми электродвигателями и электронного оборудования контролируется и управляется системой управления и осуществляется от аккумуляторной батареи, пополнение запасов электроэнергии которой в полете осуществляется от солнечных батарей и от вертикальных многолопастных ветрогенераторов, что обеспечивает большую длительность полета по времени. Расположение и работа воздушно-винтовых электродвигателей прямо над вертикальными многолопастными ветрогенераторами позволяют использовать воздушный поток от работающих электродвигателей для пополнения запасов электроэнергии, вырабатываемой с помощью этих ветрогенераторов.

Сменный модуль полезной нагрузки позволяет использовать различные средства наблюдения (видеокамеры и др.), обнаружения (тепловизоры, РЛС и др.) и поражения. Имеется возможность комплектования этими средствами и (или) любыми комбинациями этих средств сменного модуля полезной нагрузки, меняя которые можно решать различные задачи, ограниченные только грузоподъемностью беспилотника.

Подготовил Владимир Тесленко