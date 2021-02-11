В Яровом во время морозов из строя вышли два котла единственной ТЭЦ

На единственной ТЭЦ в городе Яровое (Алтайский край) в тридцатиградусные морозы произошли поломки сразу двух котлов отопления (№9 и №10), сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас функционирует только один котел. Ожидается, что в квартирах жителей будет снижена температура.

В интервью, опубликованном на сайте мэрии, директор МУП «ЯТЭК» Александр Хмылев рассказал, что повреждение котла №10 произошло ночью в 04:15. После аварии сотрудники ТЭЦ приступили к растопке резервного котла №9, но из-за разгерметизации барабана пришлось приостановить его работу.

Полностью ликвидировать аварию планируется к 22:00.

На данный момент температура подачи воды составляет 75°С, возврат — 69°С.

Глава города Яровое Виталий Самобочий заявил, что у города достаточно ресурсов для ликвидации аварии. Для мониторинга ситуации будут организованы несколько групп, которые проверят температуру в квартирах.

Проблемы с теплом в городе продолжаются уже второй год. Еще осенью 2019 года в Яровом был введен режим ЧС, который действует до сих пор. Ранее из-за поломок оборудования в новогодние праздники прокуратура города возбудила административное дело в отношении МУП «ЯТЭК».

Даниил Тарабукин