Вакансии для рабочих в Краснодаре и Сочи вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых в стране

Дефицит сотрудников рабочих специальностей зафиксирован в Краснодарском крае по итогам января платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter. По сообщению пресс-службы сервиса, специальности из раздела «Рабочий персонал» вошли в топ-5 наиболее популярных у работодателей Кубани, а на каждую рабочую вакансию чаще всего претендуют лишь два кандидата.

При этом отмечается относительно высокий к среднему по стране уровень зарплат для рабочих специальностей. Так, например, должности сборщика мебели в Краснодаре (зарплата от 70 тыс. до 100 тыс. рублей) и слесаря-ремонтника в Сочи (от 50 тыс. рублей) попали в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий страны. Рейтинг возглавляет предложение для эксперта по автомобилям Mercedes-Benz с зарплатой 150 тыс. рублей в городе Магнитогорск, на втором месте - монтажник стеклянных конструкций (фартуки, душевые перегородки) в Санкт-Петербурге с зарплатой от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, на третьем - машинист экскаватора-погрузчика, которому в Нижегородская области предлагают оклад от 96 тыс.рублей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, большинство жителей Краснодарского края недовольно уровнем зарплаты, 40% жителей региона признались, что заработка им с трудом хватает на покрытие основных потребностей.

Ольга Логинова