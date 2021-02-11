11 февраля, четверг
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В самарской школе, где учились погибшие девочки, усилят воспитательную работу

Воспитательная работа в школе №148, в которой учились выпавшие из окна многоэтажного дома две девочки в Самаре, будет усилена. Об этом сообщил СМИ руководитель образовательного учреждения Геннадий Чернышов.

«Нам надо делать выводы, чтобы усилить работу воспитательную и усилить работу совместно с родителями. Только совместные действия родителей, учителей, администрации позволят в дальнейшем и нам, и вообще всем школам, коллективам избежать таких случаев»,– сказал директор школы.

Инцидент произошел днем во вторник, 9 февраля, на ул. Киевской в Железнодорожном районе Самары. Две ученицы шестого класса погибли после падения из окна многоэтажного дома. Обстоятельства и причины их смерти выясняет следствие.

Георгий Портнов


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