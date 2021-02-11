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Омских чиновников хотят обязать вести Instagram

Мэр Омска Оксана Фадина планирует поручить руководителям структурных подразделений городской администрации, ответственных за состояние дорог, завести аккаунты в Instagram, сообщила она в своем аккаунте в соцсети.

Накануне градоначальница провела ночной рейд, чтобы проконтролировать, как убирают снег в городе. После проверки она сообщила, что к плохой уборке снега приводит недостаточное взаимодействие разных учреждений и подразделений муниципалитета.

«Зачастую главы говорят мне, что по жалобам всего одно-два обращения. Я этому не верю, у меня свой социальный аккаунт, и люди мне рассказывают, шлют фото. На следующей неделе я поставлю задачу всем руководителям структурных подразделений создать свои аккаунты в Instagram, я на них подписываюсь, и мы начинаем взаимодействовать. И, очевидно, я им расскажу, что получаю не одно-два обращения»,— написала госпожа Фадина в соцсети.

Ранее прокуратура Омска выявила нарушения финансирования работ по содержанию и ремонту автодорог городской администрацией. Финансирование в текущем и 2021 годах составило не более трети от нормативной потребности . Ведомство внесло представление мэру за нарушения законодательства.

Артем Шпек


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