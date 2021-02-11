Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

В Новосибирске ввели режим «черного неба» до 18:00 13 февраля. В городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Они способствуют накоплению вредных примесей в воздухе, сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно опубликованному прогнозу, сегодня температура воздуха опустится до -27 °C, местами будет изморозь, на дорогах гололедица. Завтра, 12 февраля, днем будет от -24 °C до -26 °C, малооблачно, преимущественно без осадков. Ожидается повышенный общий уровень загрязнения атмосферы.

Ранее режим неблагоприятных метеорологических условий объявляли в Новосибирске на сутки 25 января и 1 февраля.

Екатерина Лукашевич