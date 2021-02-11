В Томской области власти разрешили работу детских лагерей отдыха

Оперштаб Томской области снял ограничения на работу детских оздоровительных центров, сообщает администрация региона. Они возобновят работу с 20 марта. Речь идет об организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности. «В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать»,— сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее в регионе сняли все ограничения по времени работы для кафе, ресторанов и ночных клубов. Организации обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, а перед открытием должны уведомить власти о начале работы.

По данным оперштаба региона на 10 февраля. в области заболели коронавирусом 29,1 тыс. человек (+ 85 за сутки), выздоровели 26,4 тыс. (+ 156).

Оксана Павлова