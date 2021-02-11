МВД: в Красноярском крае на акциях в январе задержали 353 человека, в том числе 37 несовершеннолетних

В Красноярском крае во время несанкционированных акций 23 и 31 января полиция задержала 353 участника, из которых 37 — несовершеннолетние. Всего было составлено 226 административных протоколов, по которым назначены штрафы на общую сумму более 1,5 млн руб., сообщил начальник регионального ГУ МВД РФ Александр Речицкий на пленарном заседании краевого заксобрания.

Господин Речинский рассказал, что 55% участников — молодые люди до 25 лет. При этом каждый четвертый — учащийся образовательного учреждения. По его словам, причина их участия — «желание получить хайп». «Они воспринимают происходящее как зрелищное мероприятие, что связано с их низкой информированностью о последствиях»,— считает он.

Против организаторов несогласованных акций 23 и 31 января составлено 17 протоколов. «Мы знаем всех руководителей и организаторов, а также их участников. В отношении этой категории проводятся необходимые оперативные профилактические мероприятия»,— отметил он.

Кроме того, было возбуждено одно уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации) и три по фактам противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

«Полиция готова к любому сценарию развития событий. Мы обеспечиваем безопасность региона, будем действовать строго в рамках закона, при этом будем жестко и принципиально реагировать на провокации и попытки дестабилизировать обстановку»,— сказал Александр Речицкий.

В городах России в начале 2021 года состоялись несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Во время мероприятия в сибирских регионах 31 января были задержаны более 600 человек.

Екатерина Лукашевич