Тела двух мужчин обнаружили в Сарапуле

В одном из домом мкрн Дубровка в Сарапуле обнаружили тела 49-летнего и 51-летнего мужчин, давность которой составляет около недели. Проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным проверки, тела без признаков насильственной смерти были обнаружены в 17:55 10 февраля. Установлено, что мужчины злоупотребляли спиртным и употребляли алкоголь накануне случившегося. Они затопили дровяную печь и преждевременно закрыли заслонку. Предположительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.